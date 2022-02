M5s, di fatto non esistono più regole interne: i Conte non tornano (Di martedì 8 febbraio 2022) di Alberto Siculella “Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli”, disse Gianroberto Casaleggio, che nei primi anni di Movimento teneva la barra dritta di una formazione politica nascente e che, per dimensioni e rapidità di sviluppo, sorprese le altre forze e gli stessi fondatori. Casaleggio venne a mancare e l’intransigenza andò scemando nel tempo. Deroga dopo deroga, il Movimento di fatto ha cancellato numerose regole interne, a tal punto da non averne più, o quasi. Anzi, stando alla sentenza del Tribunale di Napoli, le regole introdotte nel nuovo statuto e la nomina a leader di Giuseppe Conte non sono valide, poiché la procedura di voto avvenne su un’altra piattaforma formalmente non riconosciuta ed escludendo gli iscritti da meno di sei mesi. Una tegola che segue quanto accaduto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) di Alberto Siculella “Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli”, disse Gianroberto Casaleggio, che nei primi anni di Movimento teneva la barra dritta di una formazione politica nascente e che, per dimensioni e rapidità di sviluppo, sorprese le altre forze e gli stessi fondatori. Casaleggio venne a mancare e l’intransigenza andò scemando nel tempo. Deroga dopo deroga, il Movimento diha cancellato numerose, a tal punto da non averne più, o quasi. Anzi, stando alla sentenza del Tribunale di Napoli, leintrodotte nel nuovo statuto e la nomina a leader di Giuseppenon sono valide, poiché la procedura di voto avvenne su un’altra piattaforma formalmente non riconosciuta ed escludendo gli iscritti da meno di sei mesi. Una tegola che segue quanto accaduto ...

