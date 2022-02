Inter, guai per Inzaghi: un titolarissimo va ko (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della nazionale italiana, è uscito visibilmente dolorante a pochi minuti dalla fine del primo tempo nel match tra Inter e Roma valido per i quarti di Coppa Italia. Il giocatore è atterrato male sulla caviglia dopo uno scontro aereo con Nicolò Zaniolo ed ha subito avvertito un forte dolore. BastoniDifatti, il suo compagno di squadra e di reparto Skriniar ha subito sollecitato la panchina ad effettuare il cambio; al suo posto è entrato De Vrij. Tuttavia, Bastoni salterà comunque la sfida con il Napoli dopo che oggi gli sono state assegnate due giornate di squalifica. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo l’entità dell’infortunio. Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandro Bastoni, difensore dell’e della nazionale italiana, è uscito visibilmente dolorante a pochi minuti dalla fine del primo tempo nel match trae Roma valido per i quarti di Coppa Italia. Il giocatore è atterrato male sulla caviglia dopo uno scontro aereo con Nicolò Zaniolo ed ha subito avvertito un forte dolore. BastoniDifatti, il suo compagno di squadra e di reparto Skriniar ha subito sollecitato la panchina ad effettuare il cambio; al suo posto è entrato De Vrij. Tuttavia, Bastoni salterà comunque la sfida con il Napoli dopo che oggi gli sono state assegnate due giornate di squalifica. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo l’entità dell’infortunio.

Advertising

gilnar76 : Inter, guai per Inzaghi: un titolarissimo va ko #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Briganteazzurr : @FBiasin Queste è il primo di una lunga serie di guai che deve passare l'Inter Non fosse altro per giustizia divin… - SacramentoPa : @PeppinInter Cassano,pure non fosse uno di noi,avrebbe detto la stessa cosa.E cioè,la verità.Come l’ha detta… - Fefex_13 : @MarcoRagnoSBT @it_inter Credo il problema sia lo sputo, anche se lui dice vhe non lo ha fatto, se dimostrassero ch… - MondoNapoli : Inter, guai in vista per Lautaro? Un gesto potrebbe costare caro - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter guai I programmi in tv oggi, 8 febbraio 2022: film e intrattenimento IT 20:30 - STRISCINA LA NOTIZINA - LA VOCINA DELL'INSCIENZINA 21:01 - COPPA ITALIA QUARTI - INTER - ...00 - LA TORTURA DELLA FRECCIA 00:48 - PARENTI, AMICI E TANTI GUAI 02:48 - CIAKNEWS 02:52 - ...

Napoli, Osimhen e difesa di acciaio: genesi della quarta vittoria di fila ... ha chiuso il primo cerchio: il secondo è all'orizzonte, visto che sabato pomeriggio al Maradona si presenterà quell' Inter contro la quale a novembre arrivò il grave infortunio al volto. Guai però a ...

Inter, guai per Inzaghi: un titolarissimo va ko SpazioNapoli Inter-Roma, infortunio per Bastoni: dentro de Vrij Inter-Roma, infortunio alla caviglia per Alessandro Bastoni: dentro de Vrij. Nelle prossime ore gli esami: tempi di recupero e condizioni ...

Intervista-evento. Una rottura delle retoriche tra Vaticano e tv L’intervista del Papa di Roma Francesco a Fabio Fazio, nella serata di domenica a Che tempo che fa, sarà ricordata come una novità dirompente. Una rottura delle consuete retoriche nel rapporto tra Vat ...

IT 20:30 - STRISCINA LA NOTIZINA - LA VOCINA DELL'INSCIENZINA 21:01 - COPPA ITALIA QUARTI -- ...00 - LA TORTURA DELLA FRECCIA 00:48 - PARENTI, AMICI E TANTI02:48 - CIAKNEWS 02:52 - ...... ha chiuso il primo cerchio: il secondo è all'orizzonte, visto che sabato pomeriggio al Maradona si presenterà quell'contro la quale a novembre arrivò il grave infortunio al volto.però a ...Inter-Roma, infortunio alla caviglia per Alessandro Bastoni: dentro de Vrij. Nelle prossime ore gli esami: tempi di recupero e condizioni ...L’intervista del Papa di Roma Francesco a Fabio Fazio, nella serata di domenica a Che tempo che fa, sarà ricordata come una novità dirompente. Una rottura delle consuete retoriche nel rapporto tra Vat ...