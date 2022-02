Grande Fratello Vip, Alex Belli si lamenta di Delia Duran e Alfonso Signorini lo gela: “Tu hai fatto di peggio” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, ieri 7 febbraio è tornato su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Passa il tempo e la soap con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge protagonisti continua ad intrattenere i fan del reality. In un confronto con la moglie, l’attore di CentoVetrine, infastidito, le ha detto: “Delia, io accetto le tue decisioni, però l’unica cosa che ti dico è abbi rispetto per quello per cui abbiamo combattuto. Tu sei libera di fare quello che vuoi ma sappi che tutto quello che fai prende una valenza esponenziale anche nel rispetto della nostra famiglia”. Allora Alfonso Signorini non ci ha visto più: “Scusa ma hai fatto più tu di Delia, Alex. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, ieri 7 febbraio è tornato su Canale 5 ilVip. Passa il tempo e la soap cone Soleil Sorge protagonisti continua ad intrattenere i fan del reality. In un confronto con la moglie, l’attore di CentoVetrine, infastidito, le ha detto: “, io accetto le tue decisioni, però l’unica cosa che ti dico è abbi rispetto per quello per cui abbiamo combattuto. Tu sei libera di fare quello che vuoi ma sappi che tutto quello che fai prende una valenza esponenziale anche nel rispetto della nostra famiglia”. Alloranon ci ha visto più: “Scusa ma haipiù tu di. ...

