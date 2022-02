Genoa-Salernitana | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 febbraio 2022) Per la 25esima giornata di Serie A 2021/22, si gioca, domenica 13 febbraio alle ore 15, presso lo stadio Luigi Ferraris, il match salvezza. Si affrontano le ultime due della classifica divise da tre punti. I rossoblu con l’arrivo del nuovo tecnico Blessin sono apparsi in leggera hanno arrestato l’emorraggia di sconfitte ottenendo due punti consecutivi, l’ultimo dei quali sul difficile campo di Roma. Situazione assai disperata per i granata che, dopo essere stati fermati tra le mura amiche dallo Spezia, devono necessariamente vincere per continuare a sperare.: come scenderanno in campo le due squadre? I rossoblù si schiereranno con il 4-2-3-1: Sirugu tra i pali, in difesa ci saranno Hefti a destra, Vasquez a sinistra, con Vanheusden e Bani in mezzo. A centrocampo, Sturaro e ...