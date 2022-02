Editoria in crisi: l’emergenza di Aie, Anec e Carta Grafica (Di martedì 8 febbraio 2022) Troppo alti i costi delle materie prime e dunque anche della Carta. Ciò sta mettendo a dura prova il settore della filiera Editoriale. Si rischia infatti una minore offerta di libri e riviste, ritardi nelle consegne, possibili aumenti dei prezzi per il pubblico dei lettori. In pericolo anche l’Editoria scolastica. A lanciare insieme l’allarme sono l‘Associazione Italiana Editori-Aie, l’Associazione Nazionale Editoria di Settore-Anes e la Federazione Carta Grafica. Di fronte a tale difficoltà si richiede al Governo un credito di imposta sull’acquisto di Carta Grafica per fini Editoriali. Da non dimenticare che il settore versa già in condizioni di difficoltà da qualche anno. “I rincari energetici stanno già mettendo a rischio ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Troppo alti i costi delle materie prime e dunque anche della. Ciò sta mettendo a dura prova il settore della filierale. Si rischia infatti una minore offerta di libri e riviste, ritardi nelle consegne, possibili aumenti dei prezzi per il pubblico dei lettori. In pericolo anche l’scolastica. A lanciare insieme l’allarme sono l‘Associazione Italiana Editori-Aie, l’Associazione Nazionaledi Settore-Anes e la Federazione. Di fronte a tale difficoltà si richiede al Governo un credito di imposta sull’acquisto diper finili. Da non dimenticare che il settore versa già in condizioni di difficoltà da qualche anno. “I rincari energetici stanno già mettendo a rischio ...

