**Covid: capigruppo, green pass rafforzato per ingresso Camera dal 15 febbraio** (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Anche per i deputati sarà previsto l'obbligo di green pass rafforzato per accedere alla Camera dal 15 febbraio. I prossimi passaggi formali coinvolgeranno il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Anche per i deputati sarà previsto l'obbligo diper accedere alladal 15 febbraio. I prossimiaggi formali coinvolgeranno il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza. Lo ha stabilito la conferenza deidi Montecitorio.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid capigruppo Covid: alla Camera servirà il Green pass rafforzato Via libera della conferenza dei capigruppo di Montecitorio alla proposta del presidente Roberto Fico di estendere anche alla Camera l'obbligo di green pass rafforzato. La decisione verrà ratificata domani dall'Ufficio di presidenza. ...

