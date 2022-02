Calendario presentazioni F1 2022 | tutte le date confermate | scuderia per scuderia

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Formula 1, ogniè al lavoro per arrivare nel migliore dei modi ai primi appuntamenti ufficiali, come i test, e al Gran Premio del Bahrain, in programma il 10 marzo. Avvicinandoci sempre più, è il momento anche per ogni team di presentare la nuova monoposto che caratterizzerà l’intera annata; lo scorso 4 febbraio, la Haas ha aperto le danze, mostrando ai tifosi la propria auto. Giorno dopo giorno, fino al 27 febbraio, le scuderie presenteranno al pubblico la propria vettura: domani 9 febbraio toccherà alla Red Bull, mentre i tifosi della Ferrari dovranno attendere il 17 febbraio. F1, Max Verstappen: “Il mio titolo è offuscato? Per niente, me lo sono meritato!” La Mercedes svelerà la nuova monoposto il 18 febbraio; a chiudere, ci sarà l’Alfa Romeo il 27 febbraio. Ma ...