Basso (WindTre): “Per stimolare investimenti agire anche sui limiti elettromagnetici” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Per Roberto Basso (foto), Direttore External Affairs & Sustainability di WindTre, “al fine di stimolare gli investimenti privati occorre, tra le altre leve, agire sui limiti elettromagnetici, che in Italia sono scandalosamente inferiori rispetto a quelli adottati negli altri Paesi e che rischiano di vanificare l’efficacia dell’Fwa”. Basso, intervenuto al seminario ‘Le infrastrutture di telecomunicazione: intervento pubblico e strategie delle imprese’ organizzato da Astrid-Led in memoria di Raffaele Tiscar, ha poi ricordato che “è stato introdotto il principio di neutralità tecnologica, uno dei contenuti più innovativi, ma – avverte – c’è il rischio di vanificarlo proprio per via dei limiti vigenti”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Per Roberto(foto), Direttore External Affairs & Sustainability di, “al fine digliprivati occorre, tra le altre leve,sui, che in Italia sono scandalosamente inferiori rispetto a quelli adottati negli altri Paesi e che rischiano di vanificare l’efficacia dell’Fwa”., intervenuto al seminario ‘Le infrastrutture di telecomunicazione: intervento pubblico e strategie delle imprese’ organizzato da Astrid-Led in memoria di Raffaele Tiscar, ha poi ricordato che “è stato introdotto il principio di neutralità tecnologica, uno dei contenuti più innovativi, ma – avverte – c’è il rischio di vanificarlo proprio per via deivigenti”. L'articolo ...

Iliad è intenzionata a comprare Vodafone Italia D'altra parte, in questo modo le "big" del mercato italiano si ridurrebbero a tre: Tim, Iliad-Vodafone e WindTre. La filosofia dell'operatore francese e di Vodafone è stata per anni piuttosto diversa: ...

