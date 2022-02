Alex Belli accetta la proposta indecente del GF Vip: non era Mai successo prima (Di martedì 8 febbraio 2022) Alex Belli rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. In un'incredibile, quanto prevedibilissima girandola, il triangolo Belli-Soleil-Duran avrà l'ennesimo capitolo con il ritorno in casa a tempo determinato di Alex Belli. L'annuncio è arrivato alla fine della puntata del reality di lunedì 7 febbraio, dopo che durante la stessa Delia Duran ha annunciato di voler mettere fine alla sua relazione con Belli e, contemporaneamente, è stata scelta dal pubblico come prima finalista di questa edizione del reality. "Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione – ha detto Signorini – e capire con chi voglia stare tra Soleil e Delia". Probabilmente l'ingresso in casa avverrà nella puntata di venerdì e si presume possa trattarsi di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 8 febbraio 2022)rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. In un'incredibile, quanto prevedibilissima girandola, il triangolo-Soleil-Duran avrà l'ennesimo capitolo con il ritorno in casa a tempo determinato di. L'annuncio è arrivato alla fine della puntata del reality di lunedì 7 febbraio, dopo che durante la stessa Delia Duran ha annunciato di voler mettere fine alla sua relazione cone, contemporaneamente, è stata scelta dal pubblico comefinalista di questa edizione del reality. "Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione – ha detto Signorini – e capire con chi voglia stare tra Soleil e Delia". Probabilmente l'ingresso in casa avverrà nella puntata di venerdì e si presume possa trattarsi di ...

