Scandalo in Turchia | il tecnico abusava dei suoi giocatori

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È una notizia che faquella giunta dallaquesta mattina: come reso noto dal club in un comunicato ufficiale, Marius Sumudica, allenatore dello Yeni Malatyaspor, è stato esonerato. Il motivo sarebbe sì legato alle prestazioni della squadra, ma ciò che turba sono state le dichiarazioni rilasciate sul conto delda un suo ex traduttore, O?uzhan Erdo?mu? . Marius Sumudica L’ACCUSA Come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, l’interprete non ha usato mezzi termini per descrivere i fatti illeciti commessi da Sumudica: “Quando ha preso il comando dello Yeni Malatyaspor ho preferito restare in silenzio per rispetto della comunità, ma adesso posso parlarne liberamente: Sumudicasia sessualmente sia verbalmente dei...