Advertising

matteosalvinimi : A #Milano raffiche di #vento così forti da far oscillare i palazzi. Castello Sforzesco, parchi e strade chiusi. Una… - emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - Agenzia_Ansa : A causa delle forti raffiche di vento che si stanno verificando a Milano, il Comune ha prudenzialmente chiuso il Ca… - quotidianodirg : #Italia #Meteo Raffiche di vento, 400 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia - folucar : RT @MMmarco0: Tempesta di vento a Milano. Raffiche che hanno sfiorato i 100 km/h, danneggiato il tetto della stazione centrale. Oltre a que… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffiche vento

Di Marialaura Iazzetti MILANO - In alcune zone lehanno raggiunto anche i 90Km/h . Questa mattina Milano e diverse città della Lombardia sono state travolte dal: sono caduti alberi e tegole dai tetti. Per precauzione il Comune del ...Brutta avventura per Federica Panicucci , che ha visto arrivare sul tetto della propria automobile una tegola volata via. Le fortidi, che in queste ore hanno messo in difficoltà la città di Milano, non hanno risparmiato neppure l'amata conduttrice. ' Sono viva per miracolo' ha poi commentato sui social. Ecco ...Inoltre, i vigili del fuoco questo pomeriggio sono dovuti intervenire sul tetto del Tribunale di Milano perché, anche qui, le forti raffiche di vento sollevato alcune parti di un rivestimento ...La conduttrice di Mattino 5 lo ha scritto in una storia su Instagram dopo che a Milano la sua auto è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento che oggi si sono verificate in ...