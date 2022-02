PSVR 2: il sito ufficiale è adesso accessibile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sito ufficiale di PSVR 2, il nuovo headset per la realtà virtuale di PlayStation, è stato reso disponibile nelle scorse ore La realtà virtuale avrà un ruolo prominente per il futuro del gaming, e tra le più grandi aziende che hanno deciso di concentrare maggiormente i loro sforzi in questo campo spicca soprattutto Sony. La compagnia giapponese ha infatti debuttato con il suo primo headset per la realtà virtuale nel 2016, quando i prodotti presenti in questo mercato ancora si mostravano in formati “prototipo”, con prezzi piuttosto elevati ed esperienze videoludiche ancora poco strutturate. Con gli anni, tuttavia, questo nuovo genere di videogioco ha continuato a prendere sempre più piede, e sembra che per Sony la realtà virtuale diventerà una delle priorità principali. Durante il CES 2022 di Las Vegas, è stato annunciato il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildi2, il nuovo headset per la realtà virtuale di PlayStation, è stato reso disponibile nelle scorse ore La realtà virtuale avrà un ruolo prominente per il futuro del gaming, e tra le più grandi aziende che hanno deciso di concentrare maggiormente i loro sforzi in questo campo spicca soprattutto Sony. La compagnia giapponese ha infatti debuttato con il suo primo headset per la realtà virtuale nel 2016, quando i prodotti presenti in questo mercato ancora si mostravano in formati “prototipo”, con prezzi piuttosto elevati ed esperienze videoludiche ancora poco strutturate. Con gli anni, tuttavia, questo nuovo genere di videogioco ha continuato a prendere sempre più piede, e sembra che per Sony la realtà virtuale diventerà una delle priorità principali. Durante il CES 2022 di Las Vegas, è stato annunciato il ...

