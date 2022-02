Pechino 2022: Runggaldier, 'peccato per Paris ma c'è modo di rifarsi nel superG' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Spiace per il sesto posto di Paris, la pista di oggi era abbastanza breve e poi gioca un bel ruolo anche la fortuna ma Dominik avrà modo di rifarsi nel superG". Peter Runggaldier, vincitore di una medaglia iridata e di una coppa del mondo di superGigante, commenta così all'Adnkronos il sesto posto dell'azzurro nella discesa libera maschile ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 vinta dallo svizzero Beat Feuz. "Paris ha comunque fatto una bella gara, arrivare sesti vuol dire aver fatto una buona gara ma purtroppo alle olimpiadi contano solo le medaglie", conclude Runggaldier. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Spiace per il sesto posto di, la pista di oggi era abbastanza breve e poi gioca un bel ruolo anche la fortuna ma Dominik avràdinel". Peter, vincitore di una medaglia iridata e di una coppa del mondo diigante, commenta così all'Adnkronos il sesto posto dell'azzurro nella discesa libera maschile ai Giochi olimpici invernali divinta dallo svizzero Beat Feuz. "ha comunque fatto una bella gara, arrivare sesti vuol dire aver fatto una buona gara ma purtroppo alle olimpiadi contano solo le medaglie", conclude

