Pechino 2022, Malagò commosso per Arianna Fontana: “Sei nella storia” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita”. Questo il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò dopo l’oro vinto da Arianna Fontana nello short track per quanto concerne i 500 metri femminili. “Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai – prosegue Malagò -. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “sei! Mi hai. Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea,mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliatedello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita”. Questo il commento del presidente del Coni Giovannidopo l’oro vinto danello short track per quanto concerne i 500 metri femminili. “Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai – prosegue-. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Fontana è al top delle atlete più medagliate nella storia dello sport italiana. 'E non è ancora fini… - MarioGuglielmi : RT @Eurosport_IT: ARIANNA FONTANA INFINITA! ?????? Campionessa Olimpica nei 500m, 10a medaglia ai Giochi: LEGGENDA! ????? #Beijing2022 #ShortT… -