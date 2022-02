Napoli, i complimenti di De Laurentiis a Koulibaly – FOTO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente del Napoli si unisce ai complimenti dopo la vittoria del Senegal in Coppa d’Africa, soprattutto per il suo capitano Koulibaly Il Senegal entra nella storia della Coppa d’Africa e alza per la prima volta il trofeo nella sua storia. Koulibaly e compagni sono riusciti nell’impresa di battere l’Egitto, una delle squadre più titolate del Torneo. Grande @kKoulibaly26 ! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione #ADL pic.twitter.com/sC8JePRT2A— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 7, 2022 Da Napoli sono arrivati anche i complimenti di De Laurentiis verso il capitano del Senegal, Koulibaly. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente delsi unisce aidopo la vittoria del Senegal in Coppa d’Africa, soprattutto per il suo capitanoIl Senegal entra nella storia della Coppa d’Africa e alza per la prima volta il trofeo nella sua storia.e compagni sono riusciti nell’impresa di battere l’Egitto, una delle squadre più titolate del Torneo. Grande @k26 ! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione #ADL pic.twitter.com/sC8JePRT2A— AurelioDe(@ADe) February 7, 2022 Dasono arrivati anche idi Deverso il capitano del Senegal,. L'articolo proviene da ...

