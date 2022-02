Modena, il figlio deve essere operato al cuore. La famiglia: «Vogliamo solo sangue No vax» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il figlio è in condizioni gravi e ha bisogno di un delicato intervento al cuore. Ma dai genitori No vax è arrivata una richiesta agghiacciante: le trasfusioni possono arrivare solo da... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè in condizioni gravi e ha bisogno di un delicato intervento al. Ma dai genitori No vax è arrivata una richiesta agghiacciante: le trasfusioni possono arrivareda...

Advertising

Zelgadis265 : RT @Gazzettino: Modena, il figlio deve essere operato al cuore. La famiglia: «Vogliamo solo sangue No vax» - Loredanataberl1 : RT @gallina_di: Modena, il figlio deve essere operato al cuore. La famiglia: «Vogliamo solo sangue No vax» ???? HANNO PERFETTAMENTE RAGIONE,… - corrierebologna : Il figlio deve essere operato, i genitori: «Vogliamo solo trasfusioni di sangue no vax» - tigrelt : RT @gallina_di: Modena, il figlio deve essere operato al cuore. La famiglia: «Vogliamo solo sangue No vax» ???? HANNO PERFETTAMENTE RAGIONE,… - MerolaCarmine : RT @Gazzettino: Modena, il figlio deve essere operato al cuore. La famiglia: «Vogliamo solo sangue No vax» -