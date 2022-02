Meta vuole davvero rendere indisponibili in Europa Facebook e Instagram? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualora lo scambio, la raccolta e la conservazione transcontinentale dei dai venissero messi a rischio – in caso di mancanza di nuovi accordi dopo la revisione degli accordi bilaterali in materia di scambio di dati tra Usa ed Europa – Meta potrebbe “essere costretta” a chiudere Facebook e Instagram nel Vecchio Continente. L’eventualità viene segnalata nel rapporto annuale della stessa azienda di Mark Zuclerberg alla commissione di vigilanza della Borsa americana. Si tratta comunque di uno scenario estremo: il colosso digitale ha infatti ribadito di avere fiducia di trovare nuovi accordi nel 2022. Il vicepresidente di Meta per gli affari globali, Nick Clegg, ha affermato di sperare che il legislatore europeo adotti un “approccio pragmatico e proporzionato” per evitare che “migliaia di aziende, compresa ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualora lo scambio, la raccolta e la conservazione transcontinentale dei dai venissero messi a rischio – in caso di mancanza di nuovi accordi dopo la revisione degli accordi bilaterali in materia di scambio di dati tra Usa edpotrebbe “essere costretta” a chiuderenel Vecchio Continente. L’eventualità viene segnalata nel rapporto annuale della stessa azienda di Mark Zuclerberg alla commissione di vigilanza della Borsa americana. Si tratta comunque di uno scenario estremo: il colosso digitale ha infatti ribadito di avere fiducia di trovare nuovi accordi nel 2022. Il vicepresidente diper gli affari globali, Nick Clegg, ha affermato di sperare che il legislatore europeo adotti un “approccio pragmatico e proporzionato” per evitare che “migliaia di aziende, compresa ...

