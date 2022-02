Lutto nel calcio: tragedia in campo, morto a 36 anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel mondo del calcio purtroppo ci si deve fermare ancora per una tragedia che ha sconvolto tutti e a 36 anni non si può morire in campo. Ogni tragedia deve avere rispetto e silenzio per poterla commemorare nel giusto e più dignitoso dei modi, ma quando a perdere la vita è un ragazzo così giovane che sta facendo solamente lo sport che ama di più, allora è giusto fermarsi un attimo e riflettere sulla vita. Fonte: PixabayNella storia del calcio purtroppo sono esistite diverse tragedie che hanno colpito questo sport e si è sempre cercato di non commettere più gli stessi errori, aumentando i controlli e dando così la possibilità di rendere quasi minimi gli eventi così drammatici. Di recente però il mondo del calcio ha dovuto ancora una volta fare i conti con un avvenimento ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel mondo delpurtroppo ci si deve fermare ancora per unache ha sconvolto tutti e a 36non si può morire in. Ognideve avere rispetto e silenzio per poterla commemorare nel giusto e più dignitoso dei modi, ma quando a perdere la vita è un ragazzo così giovane che sta facendo solamente lo sport che ama di più, allora è giusto fermarsi un attimo e riflettere sulla vita. Fonte: PixabayNella storia delpurtroppo sono esistite diverse tragedie che hanno colpito questo sport e si è sempre cercato di non commettere più gli stessi errori, aumentando i controlli e dando così la possibilità di rendere quasi minimi gli eventi così drammatici. Di recente però il mondo delha dovuto ancora una volta fare i conti con un avvenimento ...

