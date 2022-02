LIVE – Modena-Cesena, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di lunedì 7 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Modena-Cesena, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA SITO LEGA PRO AGGIORNA LA DIRETTA Modena-Cesena Ore 21:00 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH INSITO LEGA PRO AGGIORNA LAOre 21:00 SportFace.

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega Grande rimonta di #Modena, che ribalta il match da 0-2 a 3-2 e passa a #Trento! #live - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 5’ SET Trento - Modena 13-14 ma che ha tirato Michieletto in battuta? Monster ace… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 5’ SET Trento - Modena 10-13 Michieletto passa e Ngapeth non difende. Altro time out M… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 5’ SET Trento - Modena 9-13 Lisinac in primo tempo. Che giocatore. #trentinovolley… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 5’ SET Trento - Modena 8-13 out il servizio di Podrascanin #trentinovolley… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Modena Vasco Rossi compleanno, il rocker compie 70 anni: "Non vedo l'ora di salire sul palco" la testa non mi gira ancora ", ha scritto su Instagram, e la testa va dritta al 'Vasco live 2022 ... Il racconto della sua vita è anche una mappa delle nostre terre, da Zocca ai Salesiani di Modena , ...

Le partite di oggi, Lunedì 7 febbraio 2022 - Calciomagazine PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 20.45 Salernitana - Spezia LEGA PRO 21.00 Modena - Cesena MODENA - CESENA, OCCASIONE GHIOTTA AL BRAGLIA Alle ore 21 gli amanti della ...

Volley, Modena torna in campo: big match a Trento RADIOCRONACA LIVE modenaindiretta.it

Vasco Rossi compie 70 anni. Anzi no si accampano al Modena Park già un mese prima dell'evento, come Steve Tomasin, un giovane di Casarsa della Delizia. E visto che parliamo di record, durante un incontro con il fan club a settembre 2018 ...

