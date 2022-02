Libia | la fabbrica della morte creata dall’UE

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La settimana scorsa, complice il Festival di Sanremo, è passato quasi in sordina nell’opinione pubblica il quinto anniversario dell’accordo tra Italia eper il contenimento dei flussi migratori. L’accordo, firmato a suo tempo dal ministro dell’Interno Minniti (governo Gentiloni), prevedeva un cospicuo flusso di denaro e forniture di vario genere alla guardia costiera libica, tra cui motovedette, uniformi, attrezzature di comunicazione e tracciamento. Tutto doveva servire a mettere in piedi un sistema che permettesse di impedire ai migranti di partire dallae di raggiungere l’Italia. Purtroppo, la guardia costiera libica in realtà non esiste. O meglio, non esiste nell’accezione che se ne ha in Occidente di un corpo come la Guardia Costiera, pubblici ufficiali sottoposti al controllo e alle leggi del proprio stato. In ...