Lazio | la rinascita di Luis Alberto | il retroscena del lungo confronto a Formello

Luis Alberto a Firenze ha sfornato la migliore prestazione stagionale: a gennaio lungo confronto con l'agente a Formello dietro la rinascita La Lazio nella sfida contro la Fiorentina ha ritrovato la prestazione da top di Luis Alberto. La motivazione dietro alla rinascita è un lungo confronto fatto con l'agente del calciatori e la società a Formello. Sarri ora se lo gode dopo la paura di vederlo andare via a gennaio. A fine stagione si vedrà quale sarà il futuro dello spagnolo.

