Giuseppe Balzano | “Dopo due anni ora iniziamo a vedere una lenta ripresa”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 7 febbraio 2022) di AlessandraOggi il mondo del lavoro è diviso in due categorie distinte, ovvero i dipendenti statali e i lavoratori con partita iva autonomi. Entrambe, queste categorie, hanno sofferto durante la pandemia, con grandi restrizioni e disagi nella vita quotidiana. D’altra parte però i lavoratori autonomi non hanno avuto un reddito fisso, perché chi ha la partita iva deve lavorare e produrre ogni mese per avere un reddito a fine mese, quindi oltre ad avere la problematica del lockdown, dovevano comunque sostenere a fine mese le spese familiari e quotidiane, come le spese per l’alimentazione, il mutuo e l’assicurazione. Chi ha avuto la possibilità negliprecedenti di risparmiare, ha potuto affrontare questo periodo, anche se c’è stato un piccolo aiuto da parte dello Stato ma non in maniera presente e forte. Ma purtroppo c’è anche stato chi ha ...