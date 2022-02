“Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto poi, completate le terze dosi, graduale allentamento delle restrizioni”, annuncia Costa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si può ormai dire che è ufficiale, intervenendo infatti su La7, il sottosegretario alla Salute, Andre Costa, oggi ha ribadito che ”Sono certo che Dall’11 di febbraio cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza“. Costa: “E’ una discussione che sta avvenendo in queste ore, e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione” Tuttavia, onde evitare di essere tacciato di falsità, il sottosegretari ha tenuto a precisare che “Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore, e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si può ormai dire che è ufficiale, intervenendo infatti su La7, il sottosegretario alla Salute, Andre, oggi ha ribadito che ”Sono certo chedicadrà l’obbligo di mascherinanon solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza“.: “E’ una discussione che sta avvenendo in queste ore, e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione” Tuttavia, onde evitare di essere tacciato di falsità, il sottosegretari ha tenuto a precisare che “Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore, e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le ...

