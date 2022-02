(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutialle 15 presso la Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita al quartiere Pacevecchia sarà datoa Gabriel, ildi 5 mesi morto il 28 gennaio scorso all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo un’agonia cominciata dodici giorni prima e consumatasi in tre diversi Ospedali. Il Magistrato ha autorizzato il funerale dopo che nella mattinata di domenica si era svolta presso la Morgue del “San Pio” l’autopsia sul corpicino. Sull’esito dell’esame autoptico, chiamato a fare luce sulle causa della morte intervenuta, a quanto si è appreso, per le conseguenze di un trauma cranico, occorrerà un’attesa di due mesi per saperne di più in quanto tutti i medici professionisti coinvolti sono ovviamente tenuti al segreto. Il rito religioso darà ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, domani l'ultimo saluto al piccolo #Gabriel ** - ottopagine : Domani i funerali del piccolo: il padre, detenuto, chiede di poter partecipare #Benevento - anteprima24 : ** Da domani #Vaccini anti-#Covid senza prenotazioni: ecco dove e quando ** - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Benevento Vs #Parma è una gara della ventunesima giornata di Serie B che si giocherà domani alle 14:00… - TV7Benevento : CALCIO. BENEVENTO-PARMA: INFO TIFOSI OSPITI - -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento domani

Ottopagine

A quel bimo di 5 mesi, di, morto lo scorso 29 gennaio al Santobono per le conseguenze di un trauma cranico, i cui funerali saranno celebratipomeriggio nella chiesa di Pacevecchia. ...... Fra 500 e 1.000 : Milano (996), Reggio Calabria (976), Isernia (966) , Bergamo (957),(... NUOVE REGOLE PER DAD, QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA Daal via le nuove regole sulla gestione ...La formazione salentina tornerà ad allenarsi domani per preparare la gara contro il Benevento in programma domenica pomeriggio. Intanto oggi il difensore Gendrey si sottoporrà agli esami strumentali ...La squadra, rientrata sabato in serata dalla trasferta di Como, si è ritrovata domenica mattina all’Acaya per una seduta di allenamento. Assente Dermaku, operato d’urgenza in mattinata per un attacco ...