ABF insieme ad AQM | eccellenza della saldatura

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ABF, Azienda Bergamasca Formazione, in quanto Ente autonomo strumentale della Provincia di Bergamo di cui braccio operativo nell’ambito della formazione professionale, ha come obiettivo specifico quello di rispondere alle necessità formative del territorio. Tra i diversi servizi che offre, realizza pertanto corsi di formazione che possano rispondere a richieste specifiche dei lavoratori, persone in cerca di occupazione e bisogni formativi di aziende. L’obiettivo è quello di essere un supporto formativo e orientativo vero e proprio per il territorio. La sede di ABF Curno sin dagli anni ’70 si è orientata verso settori dell’ambito meccanico. Tra i corsi proposti spiccano quelli di, forti anche di un laboratorio attrezzato e con numerose postazioni. Nello specifico, il Centro Professionale di Curno vede nel suo catalogo dell’offerta formativa, il corso di ...