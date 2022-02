Tenda TX3 AX1800 | un’interessante scelta per chi vuole avere in casa una rete WiFi6 senza spendere cifre eccessive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Arrivato in Italia la scorsa estate, ilTX3 è un routerche supporta connessioni dual-band fino a 1.7Gbps (usando in simultanea sia la banda a 2,4GHz che quella a 5GHz), ideale per chifare un upgrade della propriawirelesslinga, o in un piccolo ufficio,una spesa eccessiva. Il router disi presenta con una scocca bianca lucida con una sagoma curvilinea nella parte frontale, che non ne appesantisce le forme, ed integra 4 antenne da 6dBi pieghevoli (due al posteriore, due sui lati). Al posteriore sono posizionati il pulsante d’accensione, il pulsante WPS (utilizzabile per collegare un dispositivo WIFIinserire la password), il connettore per l’alimentazione e 4 porte Ethernet, di cui una WAN, utilizzabile ...