Slittino, Olimpiadi 2022: la startlist della quarta manche del singolo maschile. A che ora parte Dominik Fischnaller, programma, tv (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto pronto per il momento decisivo. Dopo due giornate vissute con il cuore in gola, su una pista davvero durissima, si chiude la gara di singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi di Pechino 2022. In scena a breve, infatti, la quarta run: l'ultima, la più importante, che andrà ovviamente a decidere il risultato finale e ad assegnare le medaglie. In testa c'è Johannes Ludwig che dovrà difendere un margine importante sull'austriaco Wolfgang Kindl. In casa Italia l'attesa è tutta per Dominik Fischnaller che è attualmente terzo e punta alla medaglia di bronzo. Andiamo a scoprire il programma della gara e come seguirla in TV.

