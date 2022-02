Serena Enardu | aggiornamenti sulla sua salute | “Potrei avere un’infiammazione al cuore”

Advertising

ripperatore : @frantasmino QUESTA INTERAZIONE NON È MAI ESISTITA OENSIAMO ALLE BICI E A SERENA ENARDU CON CHECCA POCCHIA - zazoomblog : Serena Enardu aggiorna sui problemi di salute: “Forse ho un’infiammazione al cuore per il vaccino” (VIDEO) -… - pallino21253332 : Problemi di salute per Serena Enardu: 'Non rifarei il vaccino' - EnricoEnrico197 : RT @signori_massimo: Ennesima vittima dei vaccini sicuri - Vince80564611 : RT @signori_massimo: Ennesima vittima dei vaccini sicuri -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

dimessa dall'ospedale: lo sfogo: i vaccini Dopo lo svenimento che ha costretto sua sorella Elga a chiamare un'ambulanza e a farla portare in ospedale,...Un incubo quello che sta affrontandoin queste settimane. Da circa un mese l'ex tronista di Uomini e Donne non gode di buona salute. In particolare, ieri la situazione è giunta a un limite inaspettato. Dopo una serie di ...Per Serena Enardu è scattato il ricovero d’urgenza. Andiamo a scoprire insieme il motivo per cui è scattata la corsa in ospedale. Per Serena Enardu periodo non facile, con la corsa rapida in ospedale ...LEGGI ANCHE> Serena Enardu a casa dal ricovero: il suo ringraziamento commuove il web Ed ha dichiarato: "Ha un talento incredibile. Mi manca moltissimo. Avevamo davvero una grande chimica e la usavamo ...