Scuola | prosegue mobilitazione studenti | “Non accetteremo promesse false”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo le proteste di venerdì scorso, le organizzazioni studentesche rilanciano le mobilitazioni in tutto il paese. Domani sono in programma sit in e iniziative in varie città italiane. Sono già stati convocati presidi di protesta a Milano, Cagliari, Brescia, Potenza, Pescara, Campobasso, Bergamo Nuoro, Valtellina."Venerdì 4 febbraio - dichiara Luca Redolfi, coordinatore dell`Unione Degli, organizzazione promotrice delle proteste - più di 100mila studentesse esono scesi nelle piazze di tutto il paese contro il modello didel ministro Bianchi, dalle linee guida sulla maturità che non tengono conto delle difficoltà e delle esigenze della componente studentesca, al modello-azienda, che vede l'istruzione unicamente come strumento per prepararci al mondo del lavoro"."Oggi il Ministro Bianchi ...