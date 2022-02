Sanremo 2022 | vincono Mahmood e Blanco

Leggi su lopinionista

Mahmood e Blanco con "Brividi" vincono il Festival di Sanremo. Seconda classificata Elisa, terzo Gianni Morandi. A decretare la canzone trionfatrice tra le tre finaliste è stato il voto congiunto di televoto, demoscopica 1000 e sala stampa. Qui di seguito tutti gli altri riconoscimenti assegnati agli artisti in gara nella 72esima edizione: Premio della critica Mia Martini: Massimo Ranieri con "Lettera di là dal mare" Premio della Sala Stampa 'Lucio Dalla': Gianni Morandi con "Apri tutte le porte" Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Fabrizio Moro con "Sei tu" Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale: Elisa con "O forse sei tu"