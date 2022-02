Roma, troppi torti arbitrali: «I Friedkin battano un colpo» (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sugli errori arbitrali a danno della Roma e invita la dirigenza giallorossa a farsi sentire Polemiche il giorno dopo Roma–Genoa per il gol annullato nel finale a Zaniolo, di cui Mourinho si è molto lamentato nel post partita. Il Corriere dello Sport analizza la situazione, invitando i Friedkin a farsi sentire. Se gli errori a danno del club giallorosso sono considerati troppi a questo punto della stagione, per il quotidiano la dirigenza deve iniziare a farsi rispettare fuori dal terreno di gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sugli erroria danno dellae invita la dirigenza giallorossa a farsi sentire Polemiche il giorno dopo–Genoa per il gol annullato nel finale a Zaniolo, di cui Mourinho si è molto lamentato nel post partita. Il Corriere dello Sport analizza la situazione, invitando ia farsi sentire. Se gli errori a danno del club giallorosso sono consideratia questo punto della stagione, per il quotidiano la dirigenza deve iniziare a farsi rispettare fuori dal terreno di gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

