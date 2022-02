Papa Francesco | l’intervista a Che tempo che fa | “La guerra un controsenso della Creazione Le armi vengono prima delle persone”

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Laè un. Dio crea l’uomo e la donna e li invita a lavorare, fare figli, coltivare la terra: e loro si fanno latra fratelli. Per questo laè sempre distruzione. Lavorare la terra, curare i figli, portare avanti una famiglia, far crescere la società è costruire: fare laè distruggere”. In collegamento con Cheche fa dalla sua residenza di Casa Santa Marta,ribadisce il proprio messaggio di pace. La, dice il pontefice, è “al primo posto” nel mondo di oggi, dominato dalla “cultura dell’indifferenza”. E fa l’esempio dello Yemen, dilaniato da anni da un conflitto con migliaia di vittime. Se laè al ...

'Si pensa prima alla guerra e poi alle persone'. Sono le parole di Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Oggi - ha osservato il Pontefice - 'non contano i migranti, i poveri e gli affamati ma la guerra'. E il conflitto bellico 'è un controsenso della creazione'. Si parla di sopportazione del dolore e di immagini di sofferenza viste tra le notizie, in particolar modo con l'immagine di una bambina siriana.