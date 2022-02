Advertising

amnestyitalia : Oggi #3febbraio alle 19:30 al cinema Farnese ci sarà la presentazione del film 'Open Arms - La legge del mare', la… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Open Arms, Òscar Camps: “Ok aiutarli a casa loro, ma le morti in mare sono inutili”… - MErsettis : RT @FGarbarino: Per gli Acquesi e i Valbormidesi tutt* Al cristallo di Acqui Terme: OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE… - LuigiFelaco : Solo al #Cinema il #film che racconta le ragioni dall'impegno di @openarms_it . La mia #recensione per… - FGarbarino : Per gli Acquesi e i Valbormidesi tutt* Al cristallo di Acqui Terme: OPEN ARMS – LA LEGGE… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms

... ha solo un anno in più della persona che interpreta, nato come lui a Barcellona in Spagna: Òscar Camps Gausachs , fondatore della famosa ONG da cui prende il nome il film," La legge del ...- LA LEGGE DEL MARE Regia: Marcel Barrena / Cast: Eduard Fernandez, Dani Rovira, Anna Castillo Il comproprietario di una società di bagnini di Barcellona si reca sull'isola di Lesbo per ...Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021 arriva in sala dal 3 febbraio Open Arms - La legge del mare, film di Marcel Barrena che racconta la storia di Òscar Camps, fondatore dell'ONG ...Provided by The Motley Fool a man in a business suite throws his arms open wide above his head and raises his face with his mouth open in celebration in front of a background of an illuminated board ...