Meloni su Sanremo | “Ora far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno regime”

(Di domenica 6 febbraio 2022)suè stata molto chiara: “Finito, resta l’ipocrisia di un Governo che concede il ritorno alla normalità solo se in diretta tv sulla rete nazionale. Peccato che quando si spengono i riflettori, le restrizioni restano e si continua a tenere ingiustamente un intero settore in ginocchio: due anni senza concerti significano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

matteorenzi : Salvini ha scambiato la ricerca del Presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo. Si è mosso s… - casazucchini : Dopo #Sanremo ora i #brividi sono venuti a Salvini e Meloni dopo il discorso sui migranti del Papa #CTCF - giampietrogiova : RT @matteorenzi: Salvini ha scambiato la ricerca del Presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo. Si è mosso senza lo… - ppv76612463 : @marioadinolfi @marioadinolfi tranquillo, il prossimo sanremo lo facciamo vincere a giorgia meloni però ora smettile di piangere dai - lia_meloni : RT @TrastevereRM: Buongiorno e Buona domenica dar 'Cuppolone'....se a #sanremo vincono i #brividi, a Roma vince sempre er #sole?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Sanremo

Domani

... poi l' inciucio con Renzi , che nel frattempo ha pranzato col sindaco diAlberto Biancheri ...della Lega nei confronti di Salvini e l' assessore Gianni Berrino nei confronti di Giorgia. ...'Il Movimento 5 Stelle può essere come il podio diche ha visto diverse generazioni e generi musicali ma tutti insieme hanno contribuito al ... furia Salvini: parte il contrattacco ae ...I Graffi di Damato Terminata finalmente la distrazione di Sanremo, al cui lungo festival canoro se non ... Con una sola eccezione, d’accordo: quella di Giorgia Meloni, che con i suoi Fratelli d’Italia ...Sanremo, Amadeus su Monica Vitti ... Guido Crosetto è il candidato più votato dopo Mattarella: l'operazione di Meloni funziona Nel terzo giorno di votazioni per eleggere il Presidente della ...