Luiz Felipe, la Lazio attende una risposta sul rinnovo (Di domenica 6 febbraio 2022) Voci discordanti sul futuro di Luiz Felipe. Ne parla oggi Repubblica, sottolineando come sul fronte rinnovo sia calato un silenzio totale, che... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Voci discordanti sul futuro di. Ne parla oggi Repubblica, sottolineando come sul frontesia calato un silenzio totale, che...

Advertising

Emanuel70123144 : RT @Jurgen__K: Una Fiorentina spuntata viene travolta al Franchi da un ottima Lazio. #Vlahovic in serata no, il serbo non la vede mai, comp… - LALAZIOMIA : Luiz Felipe, la Lazio attende una risposta sul rinnovo - simodelpiero93 : @elkunaguero10 Sta giocando con patric e luiz felipe però dovrebbe essere quarto via capiscers - Aquilar47566397 : @luca5587 È un vero allenatore e con il lavoro si vede. Noto che Luiz Felipe è sopratutto Patric con lui stanno cre… - Sicilianodoc7 : RT @Jurgen__K: Una Fiorentina spuntata viene travolta al Franchi da un ottima Lazio. #Vlahovic in serata no, il serbo non la vede mai, comp… -