Highlights e gol Juventus-Verona 2-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Campobasso-Palermo 2-2, gol e highlights della partita - Catanzaro-Avellino 2-0, gol e highlights della partita - Atalanta-Cagliari 1-2, Serie A: gol e highlights della partita - La Juventus si è imposta per 2-0 contro l'HellasVerona nel ventiquattresimo turno di campionato. - Atalanta-Cagliari 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

La cronaca di Sampdoria - Sassuolo 4 - 0 () A Marassi la Samp parte fortissima e segna duenei primi dieci minuti: al quinto giro d'orologio è Ciccio Caputo ad aprire le danze su ...Sconfitta pesantissima per il Sassuolo di mister Dionisi che al Ferraris di Genova viene letteralmente schiantato da una Sampdoria in palla. Neroverdi affondati daidegli ex Caputo e Sensi , ma anche dalle reti di Conti e Candreva . Ecco gli higlights della gara. Leggi anche > Sampdoria - Sassuolo 4 - 0: si fa acqua da tutte le parti Parte bene il Sassuolo, ...Serie A, gli highlights completi di Juventus-Verona, match valido per la ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano. Guarda il video delle azioni salienti in fondo alla pagina ...Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Verona 2-0, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium convincente vittoria dei bianconeri targata Vlahovic ...