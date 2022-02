Finale Ramos-Tabilo in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Cordoba 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) Albert-Vinolas e Alejandrosi sfidano nelladell’Atp 250 di. Lo spagnolo ha sconfitto nel penultimo atto il padrone di casa Londero, mentre il cileno ha sorpreso la testa di serie numero uno Diego Schwartzman. TABELLONE ATPMONTEPREMI ATPCOPERTURA TV ATPL’incontro si svolgerà domenica 6 febbraio, a partire dalle 23:00italiano. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con concreta chance di seguire il match in livemediante il sito ufficiale dell’emittente citata e la piattaforma dedicata SuperTennix (gratis per i tesserati Fit o previo abbonamento sul portale di ...

Tra Londero e la, ci sarà l'esperto Albert- Vinolas , che ha sconfitto in due set molto duri Lorenzo Sonego . Il match tra l'argentino e lo spagnolo si disputerà sul Campo Centrale dopo ...Non con Albert, navigato mestierante sul rosso, già avanti negli scontri diretti grazie al ... Il 6 - 1 6 - 0lascia in realtà poco spazio anche alle interpretazioni. Per il numero uno del ...Albert Ramos-Vinolas e Alejandro Tabilo si sfidano nella finale dell'Atp 250 di Cordoba 2022. Lo spagnolo ha sconfitto nel penultimo atto il padrone di casa Londero, mentre il cileno ha sorpreso la ...