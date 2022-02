Cannavaro | ' I gol di Osimhen | Spalletti | il calendario Napoli | sei da scudetto'

Advertising

Fabionon ci gira molto attorno e dopo aver seguito il derby in tv si esprime così: "Non mi è piaciuta per niente come partita. L'Inter l'ha controllata ma senza giocar bene, poi si è un po' ...Al 15 si rivede il Taranto: Riccardi per Saraniti che segna un gran, ma l'arbitro annulla per ... A disposizione: Loliva, Antonino, De Maria, Guastamacchia, Tomassini, Turi,, Labriola. ...Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato così della corsa scudetto ... Se sta bene è come partire in vantaggio di un gol a ogni partita. E poi credo che Spalletti sia ...Fabio Cannavaro ci crede: il Napoli può vincere lo scudetto. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore si è espresso così: "Fossi in Spalletti farei rivedere alla squadra il ...