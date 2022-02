AMICI: CARLO VERDONE GIUDICA LE COVER, VANESSA INCONTRADA PRESENTA FOSCA INNOCENTI (Di domenica 6 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento con AMICI di Maria De Filippi. Dopo lo stop a causa dei contagi dei ballerini professionisti, torna la regolare puntata festiva dallo studio con prof e allievi.I percorsi degli allievi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi prendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni tra sfide, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi di AMICI potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare i propri sogni in realtà.Anticipazioni AMICI – 6 febbraio 2022La fase più attesa del programma si fa ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 6 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento condi Maria De Filippi. Dopo lo stop a causa dei contagi dei ballerini professionisti, torna la regolare puntata festiva dallo studio con prof e allievi.I percorsi degli allievi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi prendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni tra sfide, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi dipotranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare i propri sogni in realtà.Anticipazioni– 6 febbraio 2022La fase più attesa del programma si fa ...

