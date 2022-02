Uomini e donne, l’ex corteggiatrice contro Maria De Filippi: quel like genera il caos (Di sabato 5 febbraio 2022) È polemica dopo le affermazione di una ex corteggiatrice che sembrerebbe aver inveito nei confronti della conduttrice. Uomini e donne è un noto dating show condotto da Maria De Filippi,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 5 febbraio 2022) È polemica dopo le affermazione di una exche sembrerebbe aver inveito nei confronti della conduttrice.è un noto dating show condotto daDe,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : Un pensiero e un forte abbraccio a tutte le donne e uomini in lotta #contro il cancro, e un enorme GRAZIE a tutti i… - amnestyitalia : Negli ultimi cinque anni sono state oltre 82.000 le persone intercettate in mare e riportate in #Libia: uomini, don… - valigiablu : “Denunciare è un affare da uomini”. Lo sfruttamento e gli abusi sulle donne nelle campagne dell’Agro Pontino |… - Nilvia95 : RT @smiletiziano1: Ha chiesto lui scusa a tutte le donne per come vengono trattate da uomini che non sanno amarle. Achille è un qualcosa d… - PerversiOnBrit : RT @edonistico: @rainingcaffeine lui ha tutto il diritto di lamentarsi. sono invece ridicoli gli uomini che usano questo caso isolato per f… -