Sanremo 2022 | Marco Mengoni | “Con la Costituzione ho chiesto più gentilezza e tenerezza Tornare in gara? Sì con la canzone giusta”

A otto anni di distanza dal tributo a Sergio Endrigo con "Io che amo solo te" e a nove dalla vittoria con "L'essenziale", Marco Mengoni si è presentato sul palco del Teatro Ariston per la finale del Festival di Sanremo. L'occasione è il lancio di un messaggio rivolto a tutte le generazioni nel nome del rispetto e del dialogo. Con lui l'attore 22enne Filippo Scotti, protagonista dell'ultimo film di Paolo Sorrentino "È stata la mano di dio". Dopo aver cantato "L'essenziale", in una speciale versione riarrangiata, Mengoni ha anche proposto il nuovo singolo "Mi fiderò", nella versione singola senza Madame. Perché hai deciso di Tornare a Sanremo? Per parlare di sentimento, verità ed emotività e non l'ho voluto fare da solo. Con me c'è stato Filippo Scotti. Come mai hai scelto proprio ...

