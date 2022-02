SANREMO 2022: L’ANALISI AUDITEL DELLA QUARTA SERATA TRA TARGET, CONFRONTI E PICCHI (Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue la 72° edizione del Festival di SANREMO e continuano i bilanci di BubinoBlog. Di seguito troverete L’ANALISI completa corredata di TARGET e CONFRONTI rispetto alle edizioni precedenti. Partiamo con il confronto DELLA terza SERATA DELLA kermesse, rispetto agli ultimi cinque anni (prima + seconda parte): 2017 (Conti-De Filippi) – 11674 45.68 + 6179 53.27 2018 (Baglioni-Hunziker-Favino) – 12246 49.10 + 6849 57.28 2019 (Baglioni-Bisio-Raffaele) – 11170 45.49 + 6215 48.55 2020 (Amadeus-Fiorello I) – 12674 52.32 + 5819 55.89 2021 (Amadeus-Fiorello II) – 11115 43.30 + 4980 48.20 2022 (Amadeus) – 14731 59.18 + 7517 63.54 Negli ultimi cinque anni, per quanto concerne la prima parte (in onda dalle 21.29 alle 23.39), guadagna ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue la 72° edizione del Festival die continuano i bilanci di BubinoBlog. Di seguito troveretecompleta corredata dirispetto alle edizioni precedenti. Partiamo con il confrontoterzakermesse, rispetto agli ultimi cinque anni (prima + seconda parte): 2017 (Conti-De Filippi) – 11674 45.68 + 6179 53.27 2018 (Baglioni-Hunziker-Favino) – 12246 49.10 + 6849 57.28 2019 (Baglioni-Bisio-Raffaele) – 11170 45.49 + 6215 48.55 2020 (Amadeus-Fiorello I) – 12674 52.32 + 5819 55.89 2021 (Amadeus-Fiorello II) – 11115 43.30 + 4980 48.20(Amadeus) – 14731 59.18 + 7517 63.54 Negli ultimi cinque anni, per quanto concerne la prima parte (in onda dalle 21.29 alle 23.39), guadagna ...

