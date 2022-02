Positivo al Covid ma in ufficio: sospeso il direttore generale dell’Arpa della Basilicata (Di sabato 5 febbraio 2022) Antonio Tisci, direttore generale dell’Arpa della Basilicata, pur risultando Positivo al Covid dopo un tampone antigenico, aveva deciso di andare in ufficio, incurante dei suoi colleghi che avrebbe potuto contagiare. Sono stati loro a segnalarlo, facendo scattare la denuncia dei Carabinieri del Nas. Oggi la posizione di Tisci è stata esaminata in Regione dalla Commissione di disciplina. Il presidente della giunta lucana, Vito Bardi (Forza Italia), ha deciso di sospenderlo dalle sue funzioni (era stato lui a nominarlo nell’ottobre 2020 in quota Fratelli d’Italia). Tisci avrà 15 giorni per presentare la sua memoria difensiva. Nelle ultime ore, tutti, o quasi, ne chiedevano le dimissioni. Dai sindacati all’opposizione, tra cui Pd, Italia ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Antonio Tisci,, pur risultandoaldopo un tampone antigenico, aveva deciso di andare in, incurante dei suoi colleghi che avrebbe potuto contagiare. Sono stati loro a segnalarlo, facendo scattare la denuncia dei Carabinieri del Nas. Oggi la posizione di Tisci è stata esaminata in Regione dalla Commissione di disciplina. Il presidentegiunta lucana, Vito Bardi (Forza Italia), ha deciso di sospenderlo dalle sue funzioni (era stato lui a nominarlo nell’ottobre 2020 in quota Fratelli d’Italia). Tisci avrà 15 giorni per presentare la sua memoria difensiva. Nelle ultime ore, tutti, o quasi, ne chiedevano le dimissioni. Dai sindacati all’opposizione, tra cui Pd, Italia ...

