Pensioni post Fornero: il nodo è la flessibilità in uscita (Di domenica 6 febbraio 2022) Se ne parla poco ma in queste settimane si decide il futuro delle Pensioni. Governo e sindacati hanno concluso i tre confronti tecnici e – in attesa delle ultime risposte ai documenti di Cgil, Cisl e Uil – entro metà febbraio dovrebbe tenersi il vertice politico con ministri e segretari generali decidere il da farsi in vista del Documento di economia e finanza di aprile, fissandolo come obiettivo macroeconomico dell’anno e imbastire una legge delega per la riforma. Nonostante lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 febbraio 2022) Se ne parla poco ma in queste settimane si decide il futuro delle. Governo e sindacati hanno concluso i tre confronti tecnici e – in attesa delle ultime rise ai documenti di Cgil, Cisl e Uil – entro metà febbraio dovrebbe tenersi il vertice politico con ministri e segretari generali decidere il da farsi in vista del Documento di economia e finanza di aprile, fissandolo come obiettivo macroeconomico dell’anno e imbastire una legge delega per la riforma. Nonostante lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

forzearmateeu : Un nuovo post (Pensioni militari: quella di anzianità a rischio con la riforma 2023?) è stato pubblicato su… - giornali_it : Riforma delle pensioni, al centro giovani, donne e il superamento di Quota 102: le ipotesi del Governo #3febbraio… - AcerboLivio : Pensioni marzo 2022, l'accredito Inps avverrà in anticipo: le prime notizie sulle date – The Social Post - forzearmateeu : Un nuovo post (Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell'art 5, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1997,… - AcerboLivio : New Post: Pensioni di reversibilità, chi rischia l'assegno – Missione Risparmio -