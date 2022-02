La storia di Simon, che stordiva con il lusso e intanto spillava quattrini su quattrini. (Di sabato 5 febbraio 2022) Inizia con una truffa, prosegue con un’inchiesta giornalistica impeccabile e finisce con un po’ di amaro in bocca. Fantasia? No. Il truffatore di Tinder, su Netflix, si basa su una storia vera portata a galla dal primo giornale norvegese: VG. Le foto del doc Netflix “Il truffatore di Tinder” guarda le foto Leggi anche › Che cosa vedere su Netflix a febbraio. Serie tv e film. Da “Inventing Anna” al sequel di “Vikings” The Tinder Swindler è il titolo originario dell’inchiesta che ha ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Inizia con una truffa, prosegue con un’inchiesta giornalistica impeccabile e finisce con un po’ di amaro in bocca. Fantasia? No. Il truffatore di Tinder, su Netflix, si basa su unavera portata a galla dal primo giornale norvegese: VG. Le foto del doc Netflix “Il truffatore di Tinder” guarda le foto Leggi anche › Che cosa vedere su Netflix a febbraio. Serie tv e film. Da “Inventing Anna” al sequel di “Vikings” The Tinder Swindler è il titolo originario dell’inchiesta che ha ...

Advertising

Screenweek : #IltruffatorediTinder la storia vera dietro il nuovo documentario #Netflix - Alessan99347004 : Il #5febbraio del 1929 nasce Harold Simon Belsky, conosciuto come #HALBLAINE. Non tutti sanno che Hal è il batteris… - Frances21272855 : Il #5febbraio del 1929 nasce Harold Simon Belsky, conosciuto come HAL BLAINE. Non tutti sanno che Hal è il batteris… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il truffatore di Tinder: la storia vera dietro il nuovo documentario Netflix - polaroidblog : Tu credevi che un pezzo intitolato 'Introduzione alla storia musicale della nostra estinzione' parlasse di Sanremo,… -