Juventus, sei squadre in allerta sul rinnovo di Dybala (Di sabato 5 febbraio 2022) Ben sei squadre sono sulle tracce di Paulo Dybala. Se l’argentino dovesse rompere con la Juve per il rinnovo partirebbe l’assalto Secondo indiscrezioni dei tabloid inglesi, Paulo Dybala sarebbe finito nel mirino di diverse squadre. Il rinnovo ora sembra aver subito un rallentamento con la Juventus ed ecco che l’ipotesi di andare via resta sempre più viva. In Inghilterra ci sarebbero almeno sei squadre alla finestra: Manchester United, City, Tottenham, Liverpool Arsenal e Chelsea. Oltre all’Inter in Italia. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ben seisono sulle tracce di Paulo. Se l’argentino dovesse rompere con la Juve per ilpartirebbe l’assalto Secondo indiscrezioni dei tabloid inglesi, Paulosarebbe finito nel mirino di diverse. Ilora sembra aver subito un rallentamento con laed ecco che l’ipotesi di andare via resta sempre più viva. In Inghilterra ci sarebbero almeno seialla finestra: Manchester United, City, Tottenham, Liverpool Arsenal e Chelsea. Oltre all’Inter in Italia. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

marcoconterio : ?????? Confermato il sorpasso della #Juventus sul #Torino per Federico Gatti del #Frosinone. Juve pronta a lasciarlo… - Gazzetta_it : Era muratore, ha scalato sei categorie in sei anni: Gatti, difensore del futuro Juve - gilnar76 : Rinnovo Dybala, in sei attendono la rottura con la Juve. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gobboisback : RT @lucamarano82: @AntonellaCozzi1 @____carlo____ @gobboisback quindi stai ammettendo che la juventus è l'asino della vicenda in senso meta… - Gregriso : @NicoSchira Nicolò ti stimo, sei uno dei migliori in ambito calciomercato. Potresti spiegarmi cosa significa intere… -