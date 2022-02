Inter-Milan | nerazzurri in vantaggio con gol di Perisic La diretta

Leggi su agi

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Tutto pronto per il derby della Madonnina tra, stracittadina che vale un bel pezzo di scudetto. Punti pesanti in palio per i piani di altissima classifica, con iche vincendo andrebbero a +7 sul secondo posto e con una gara da recuperare, mentre in caso di successo rossonero la situazione tornerebbe quasi in perfetto equilibrio. Nessuna sorpresa di formazione per Simone Inzaghi: Dumfries vince il ballottaggio con Darmian sulla fascia destra, Lautaro affiancherà Dzeko in attacco. Stefano Pioli sceglie Kalulu come centrale insieme a Romagnoli (Tomori parte in panchina), a centrocampo Bennacer con Tonali, mentre Kessie, Saelemaekers e Leao agiranno alle spalle di Giroud. Panchina anche per Brahim Diaz.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, ...