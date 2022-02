Inter-Milan | brutta delusione per i tifosi | il messaggio gela tutti

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - FPac22_ : RT @iomatrix23: Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ???? #Materaz… - pak_oke1 : RT @iomatrix23: Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ???? #Materaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Anche quando non ci sarà più resterà sempre un monumento storico per tutti i tifosi die per gli amanti del calcio in generale. Al momento non è nei programmi un videoclip, ma seguiamo ...... Domenico Berardi (Sassuolo), Tammy Abraham (Roma) 9 gol: Edin Dzeko (), Duvan Zapata (Atalanta), Gianluca Scamacca (Sassuolo) 8 gol: Beto (Udinese), Zlatan Ibrahimovic (), Mattia Destro (...HESGOAL INTER MILAN STREAMING GRATIS – Dopo il periodo di sosta causato dagli impegni delle nazionali, tornano in campo le venti squadre che militano nel campionato di Serie A. Nel corso della ...Probabilmente non sarà fondamentale o decisivo per l’assegnazione del prossimo tricolore, ma questo derby della Madonnina vale tantissimo, e non solo per loro: alle 18, il Milan si gioca molte chance ...