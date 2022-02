Femminicidio nell’Oristanese | agricoltore uccide la moglie dopo una lite e poi chiama il 112

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022)a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Unha ucciso lae poi hato il 112. Il delitto è avvenuto in un’abitazione in via Roma,una furiosatra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l’omicida. Si attende l’arrivo del magistrato. Daniela Cadeddu, 51 anni, è stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente. Le urla sono state sentite anche dai vicini di casa che hannoto i carabinieri. Giorgio Meneghel, 53 anni,, è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato. ul posto sono arrivati i militari del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia che si stanno occupando delle indagini. Marito ...