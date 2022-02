Estratto vivo il piccolo Rayan caduto in un pozzo in Marocco (Di sabato 5 febbraio 2022) Rayan è stato fuori dal pozzo alle 21.30 in cui era rimasto incastrato da martedì, sulle montagne di un villaggio nel Nord del Marocco. Dopo cinque giorni i soccorritori lo hanno raggiunto e lo hanno tratto in salvo.. E’ stato portato su un’ambulanza che lo trasporterá per un tratto fino all’elicottero che lo porterà in ospedale. Ma è stata una altalena di emozioni negli ultimi due giorni. Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da un pozzo strettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, ha lottato per rimanere vivo. Mentre l’intero Marocco, ma anche il resto del mondo, seguiva in diretta la disperata corsa contro il tempo per salvarlo. “Rayan e’ vivo, lo tireremo fuori oggi”, annuncia il responsabile dei soccorsi nel ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 5 febbraio 2022)è stato fuori dalalle 21.30 in cui era rimasto incastrato da martedì, sulle montagne di un villaggio nel Nord del. Dopo cinque giorni i soccorritori lo hanno raggiunto e lo hanno tratto in salvo.. E’ stato portato su un’ambulanza che lo trasporterá per un tratto fino all’elicottero che lo porterà in ospedale. Ma è stata una altalena di emozioni negli ultimi due giorni. Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da unstrettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, ha lottato per rimanere. Mentre l’intero, ma anche il resto del mondo, seguiva in diretta la disperata corsa contro il tempo per salvarlo. “e’, lo tireremo fuori oggi”, annuncia il responsabile dei soccorsi nel ...

